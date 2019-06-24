24.06.2019 18:16
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Gençlerbirliği'nde 3 tecrübeli isimle yollar ayrıldı

Gençlerbirliği

Spor Toto Birinci Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Gençlerbirliği'nde yönetim, yeni sezon için kolları sıvadı.

Spor Toto Birinci Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Gençlerbirliği 'nde yönetim, yeni sezon için kolları sıvadı.
Yeni teknik direktör Mustafa Kaplan 'ın raporu doğrultusunda iç ve dış transferde düğmeye basan Ankara ekibi, takım kaptanı Selçuk Şahin ile tecrübeli oyuncular Hakan Arıkan , Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz'a emekleri için teşekkür etti ve yollarını ayırdı.
Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel yaşantılarıyla örnek bu isimlerle şampiyonluk sevinci yaşamaktan camia olarak büyük mutluluk duyduk. Türk futbolunun değerleri Selçuk Şahin, Hakan Arıkan, Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz'a kariyerlerinde başarı diliyoruz" denildi.
Başkan Murat Cavcav ve yönetim kurulu, takıma önemli isimler katmak için de girişimlerini sürdürürken, yeni isimlerin önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor.


Kaynak: DHA
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