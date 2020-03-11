Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
11.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:27
Gençlerbirliği , Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunuyla başladı.
Dar alanda pas ve gol oyunuyla devam eden idman, son bölümde yapılan üç kaleli maçla tamamlandı.
Tedavilerine devam edilen Bogdan Stancu, Floyd Ayite, Sefa Yılmaz ve Pierre-Yves Polomat, antrenmanda yer almadı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunuyla başladı.
Dar alanda pas ve gol oyunuyla devam eden idman, son bölümde yapılan üç kaleli maçla tamamlandı.
Tedavilerine devam edilen Bogdan Stancu, Floyd Ayite, Sefa Yılmaz ve Pierre-Yves Polomat, antrenmanda yer almadı.
Kaynak: AA
Etiketler : Gençlerbirliği, Denizlispor, 14 Mart, Spor
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