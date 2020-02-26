Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği
, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda Galatasaray
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda top kapma oyunuyla sona erdi.
Brezilyalı futbolcu Fabricio Baiano takımdan ayrı çalışırken, tedavilerine devam edilen Erdem Özgenç ve Floyd Ayite antrenmana katılmadı.