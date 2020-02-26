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Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

26.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:20Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı hazırlıkları
, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda top kapma oyunuyla sona erdi.
Brezilyalı futbolcu Fabricio Baiano takımdan ayrı çalışırken, tedavilerine devam edilen Erdem Özgenç ve Floyd Ayite antrenmana katılmadı.

Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

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