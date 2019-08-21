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Gençlerbirliği'nde Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 2. haftasında 26 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

21.08.2019 20:20 Gençlerbirliği'nde Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 2. haftasında 26 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, yeni transfer Fabricio Baiano da katıldı.
Isınma koşusu ile başlayan idmanda futbolcuların koordinasyon çalışması yaptığı belirtildi. Dar alanda pas çalışması ile süren antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı bildirildi.
Başkent ekibinin çalışmasını, kulüp başkanı Murat Cavcav ile yönetim kurulu üyelerinin takip ettiği aktarıldı.
İdmanı, Gençlerbirliği'nin kurulduğu Ankara Atatürk Lisesinin öğrencileri ve beden eğitimi öğretmenleri de izledi.
Ayrıca, futbolculardan Halil İbrahim Pehlivan'ın doğum gününün, Brezilya usulü yumurta ve unla kutlandığı kaydedildi.

Gençlerbirliği, Gaziantep, Spor

Kaynak: AA

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