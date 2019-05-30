30.05.2019 13:39
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Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

Süper Ligin yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.

Yeni sezonda tekrardan Süper Lig'de mücadele edecek Gençlerbirliği'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez'in kontratı karşılıklı anlaşarak feshedildi. İbrahim Üzülmez'in başkent ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu.

Kırmızı-siyahlı ekiple yollarını ayıran Üzülmez, ayrılık süreciyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Karşılıklı anlaşarak yolları ayrıldıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Kulüp ile hedeflerimiz doğrultusunda anlaşamadık ve yollarımızı ayırdık. Bize ne zaman ihtiyaç olursa, her zaman göreve hazırız. Biz rahmetli İlhan Cavcav'ın anısının yaşatılacağı her yerde görev alırız" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

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Spor
Kaynak: DHA


YORUMLAR (6)
BY-X: Nasıl bir hedef ayrılığınız var arkadaş anlamadım. Biraz ivme kazanan hemen takımından ayrılıyor. Problem kimde bilmiyorum ama bu sonsuz döngü böyle devam eder. Muhtemel adayları biliyorsunuz. Rıza Çalımbay, Mesut Bakkal, Mehmet Özdilek vs.
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REİSÇİ 53: laz ibrahim senin yerin rizespor, gel buraya
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GB: ümit özİTİ getirinde biraz gülelim
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KAYSERİLİ: fazla değil 4 ay sonra seni getirirler
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ALEX DE SOUZA: yılmaz vural 2. .
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