Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında başkentte İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
17.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:05
Gençlerbirliği , Süper Lig'in 27. haftasında başkentte İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı ekip, 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda çift kale maç yaptı.
Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması, 22 Mart Pazar günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı ekip, 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda çift kale maç yaptı.
Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması, 22 Mart Pazar günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA
Etiketler : İttifak Holding, Gençlerbirliği, Konyaspor, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Spor
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Spor
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Spor
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Spor
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Spor
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Spor
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Spor
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu