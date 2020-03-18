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Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında başkentte İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

18.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:12
Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında başkentte İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Çalışma, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması, 22 Mart Pazar günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA

Etiketler : İttifak Holding, Gençlerbirliği, Konyaspor, Spor

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