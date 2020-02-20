Haberler » Spor » Gençlerbirliği'nde MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları sürüyor - Spor

Gençlerbirliği'nde MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları sürüyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına devam etti.

20.02.2020 20:02 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:02Gençlerbirliği'nde MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları sürüyor
, Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, top kapma ve pas oyunu ile başladığı belirtildi.
İdmanın üç takımlı turnuva maçı ile tamamlandığı bildirildi.
Kırmızı-siyahlı ekipte Sefa Yılmaz, Ayite, Arda Kızıldağ ve Polomat'ın tedavilerine devam edildiği aktarılırken, sakatlıkları geçen Rahmetullah Berişbek ve Sadio Diallo'nun takımla birlikte çalışmalara başladığı kaydedildi.
Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasındaki maç, 23 Şubat Pazar günü Eryaman Stadı'nda yapılacak.

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 20:51:29