Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı

Süper Lig'in geride kalan 9 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Başkent ekibinde Mustafa Kaplan'ın görevine son verildi.

Görevinden alındığını medya aracılığıyla öğrenen Mustafa Kaplan, bugün sabah saatlerinde kulüp binasına gelerek sportif direktör Emrah Atasoy ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Tecrübeli teknik adam, görüşmenin ardından futbolcularıyla vedalaşarak kulüpten ayrıldı.

MURAT CAVCAV: "KAN DEĞİŞİKLİĞİ..."

Başkent temsilcisinin internet sitesinde açıklaması yer alan başkan Murat Cavcav, futbolda ayrılıklar ve vedaların her zaman yaşandığını bildirdi.

Sezon başı büyük umutlarla, kaliteli oyuncularla yola çıktıklarını aktaran Cavcav, "Zaman zaman futbolun şanssızlığı, zaman zaman bireysel hatalar istediğimiz sonuçları almamıza engel oldu. Gönül isterdi ki bu kadroyu birlikte kurduğumuz Mustafa Kaplan ile başarılı olalım ama olmadı. Kan değişikliğine gitmek gerekiyor. Üzülerek de olsa bu değişikliği yapıyoruz. Mustafa Kaplan ve ekibine temmuz ayından beri verdikleri büyük emek için teşekkür ediyorum. Kendisine ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

"DAHA FAZLA ZARAR VERMEK İSTEMİYORUM"

Gençlerbirliği camiasına daha fazla zarar vermek istemediğini aktaran Mustafa Kaplan, "Yaklaşık beş aylık beraberliğimizin bugün itibariyle son bulduğunu üzüntüyle bildirmek isterim. Ben ve ekibimin tek gayesi Gençlerbirliği'ni hak ettiği yerlere getirmek oldu. Bazen çok istersiniz ve başarıyı sağlamak adına fedakarlıklar yaparsınız ama olmayınca olmaz. Bu yüzden de ne değerli Gençlerbirliği camiasına ne de kendi kariyerime daha fazla zarar vermek istemiyorum. Ben, her zaman bu güzide camianın bir parçası olmaktan gurur ve kıvanç duymaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kulüpten ayrılmak için tazminat talep etmediğini vurgulayan Mustafa Kaplan, "Geçmişten bugüne kulübümüz için yaptıklarım, kulübümüze kattığım değerlerle gurur duyarak camiamızdan ayrılıyorum. Gençlerbirliği isminin olduğu yerde ne gelirken ne de giderken asla para konuşmadım ve tek bir kuruş tazminat talebim olmadı." şeklinde görüş belirtti.

Mustafa Kaplan, başkan Murat Cavcav, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular, Gençlerbirliği taraftarı ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederek açıklamasını tamamladı.