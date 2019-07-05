05.07.2019 12:27
Haberler» Spor» Haber

Gençlerbirliği'nde Seuntjens ve Polomat antrenmana çıktı

Gençlerbirliği

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin transfer ettiği Mats Seuntjens ve Pierre-Yves Polomat takımla ilk antrenmana çıktı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin transfer ettiği Mats Seuntjens ve Pierre-Yves Polomat takımla ilk antrenmana çıktı.
Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Mats Seuntjens ve Pierre-Yves Polomat da takımla çalıştı.
Açıklamada, antrenman öncesi teknik direktör Kaplan ile bir araya gelen oyuncuların koşu yaptığı ve idmanın sabah bölümünü tamamladığı belirtildi.
Tam kadro çalışan başkent ekibinin, antrenmanın ilk bölümünde salon ve saha çalışmasının ardından koordinasyon ve dayanıklılık çalışması yaptığı aktarıldı.
Kaynak: AA
gençlerbirliği, beştepe, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:33   Kilis Belediyesi Teknik Direktörlüğüne Hasan Basut getirildi
12:30   Hatayspor yeni sezona hazırlanıyor
12:27   Gençlerbirliği'nde Seuntjens ve Polomat antrenmana çıktı
12:24   Borçlu kulüpler kadar borçsuz kulüpler de transferde zorlanıyor
12:23   Süpermoto'da ilk heyecan Uşak'ta yaşanacak
12:22   Kayserili atletler U20 Avrupa Atletizm Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek
12:21   Pınar Karşıyaka'da transfer sürecek