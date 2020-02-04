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Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

04.02.2020 18:58 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:50Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları
, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda çalışan kırmızı-siyahlı futbolcular, daha sonra sahaya geçti.
Başkent ekibi, sahada teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Tedavilerine devam edilen Bogdan Stancu ve Arda Kızıldağ antrenmanda yer almadı.
Gençlerbirliği, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Spor

Kaynak: AA

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