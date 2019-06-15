Gençlerbirliği'nde yarın kongre günü

GENÇLERBİRLİĞİ Spor Kulübü tüzüğüne göre geçen yıl mayıs ayında toplaması gereken olağan genel kurulu, başkan Murat Cavcav 13 ay sonra yarın Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda topluyor.

Genel kurul ilanına göre ilk toplantısını geçen pazar günü yapması gereken Ankara kulübü, gereken katılımı sağlayamadığı için kongreyi bir hafta daha ertelemek zorunda kaldı. Bu sefer toplantının açılması için herhangi bir çoğunluk aranmayacak. 2 bin 63 delegenin oy hakkı olduğu Gençlerbirliği Kulübü'nde Başkan Murat Cavcav tek aday olarak seçime girecek. Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'ndaki kongre saat 10.00'da başlayacak.

İLHAN CAVCAV'IN VEFATINDAN SONRA BAŞKAN OLDU

Murat Cavcav, babası İlhan Cavcav'ın vefatından sonra yapılan olağanüstü genel kurulda Gençlerbirliği Kulüp Başkanlığına seçildi. Duayen başkan İlhan Cavcav ölümünden iki gün önce başkan vekili Niyazi Akdaş'ın istifasını istemiş ve Akdaş'ın bu talebi yerine getirmesi üzerine yerine bu görevi Murat Cavcav üstlenmişti. 22 Ocak 2017 tarihinde İlhan Cavcav'ın vefatı üzerine 18 Şubat'ta toplanan genel kurula 1500 üyeden 854'ü katılmış ve Murat Cavcav 709 oyla tek aday olduğu kurulda Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı seçilmişti.

2,5 YILDA 2 TARİHİ SEZON

Murat Cavcav başkanlığında Gençlerbirliği 2,5 yılda 2 tarihi sezon yaşadı. Murat Cavcav 'ın babası İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda kulüp, 30 yıl sonra küme düştü. Bir sene sonra ise düştüğü gün yeniden Spor Toto Süper Lig'e yükseldi. Öte yandan, Murat Cavcav bu 2 yılda yönetim kurulu üyelerinin birer birer istifa etmesi nedeniyle sıkıntılı bir başkanlık süreci yaşadı. Murat Cavcav'ın başkanlığı döneminde yönetim kurulundan çeşitli gerekçelerle iki genel sekreter, bir mali asbaşkan, sayman, iki asbaşkan, iki basın sözcüsü istifa etti. Diğer taraftan, Süper Lig'den düşülen 2017-2018 sezonuna Ümit Özat'la başlayan Murat Cavcav'ın teknik adamı 3'üncü hafta görevinden aldıktan 10 hafta sonra tekrar takımın başına getirmesi taraftarla camianın tepkisini çekmişti.

ERİYEN BÜTÇE

Geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci olarak tekrar Süper Lig'e dönen Gençlerbirliği, kendisini diğer bütün kulüplerden ayıran özelliğini de bu sürede kaybetti. Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın her fırsatta altını çizdiği gibi hiçbir kuruma borcu olmayan Gençlerbirliği, belki de kasasında artı para olan tek Süper Lig kulübüydü. Son genel kurulda, o dönem sezonun ikinci yarısında başka takımlara transfer olan İrfan Can Kahveci, Ahmet Çalık ve Stancu'dan kazanacağı meblağlar hariç, yaklaşık 55 milyon TL'si olan kulübün bu miktarın çoğunu kaybettiği biliniyor. İddiaya göre, yine İlhan Cavcav'ın kulübe en önemli mirası sayılan Ankara'nın konut fiyatları bakımından en pahalı semti Beysukent'te yer alan konut projesinden de neredeyse asgari fayda sağlandı. Şu anda kulübün sadece Digiturk ve Spor Toto Genel Müdürlüğü'nden gelecek rutin gelirler dışında bir nakit varlığı kalmadığı iddia edildi.

ÇALIŞILMIŞ YÖNETİM KURULU

Kulüpten gelen duyumlar, peş peşe gelen istifalardan sonra yaşadığı sıkıntılı günlerin ardından Murat Cavcav'ın yeni yönetim kurulunu çok dikkatle belirlediğini gösteriyor. Murat Cavcav'ın listesinde, baba Cavcav'la çalışmış birçok ismin oğlu yer alıyor. Listede, İlhan Cavcav yönetiminde görev alan Ekrem Üstündağ'ın, Zeki Ünaldı'nın ve Azmi Doğan'ın oğulları bulunuyor. Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın oğlu ve yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde yedek üye Şahin Kartal'ın da Murat Cavcav'ın listesinde olması muhtemel. Murat Cavcav'ın listesindeki diğer isimler de yine baba Cavcav'la bağlantılı. İlhan Cavcav'ın doktoru Kadir Hatipoğlu, fabrikasının müdürü Osman Kaçar, İlhan Cavcav hakkında bir belgesel çeken yönetmen Ersin Özel, İlhan Cavcav yönetimlerinde görev almış Mehmet Emin Gür, Özgür Erdem İncesu, Arif Ölmez de yönetim kurulunda yer alacak diğer isimler. Murat Cavcav yönetiminde yer alacak bir başka isim de geçen sezon istifa ederek başkanlığa adaylığını açıklayan Arda Çakmak'ın ekibinden ayrılan Talip Çankırı olacak.

ARDA ÇAKMAK ADAY DEĞİL

2017-2018 sezonu başında istifa ettikten sonra nisan ayı içerisinde, mayıs ayında toplanması gereken olağan genel kurulda başkanlığa adaylığını açıklayan Arda Çakmak bu defa sessiz. Kulübe yakın çevreler Çakmak'ın Süper Lig'e çıkarak başarı yakalamış bir başkanın karşısına çıkmak istemediğini iddia etti. Arda Çakmak'ın ayrıca Murat Cavcav'ın kulübe yaptığı 1500 yeni üyeyi de göz önünde bulundurduğu ileri sürüldü.

MURAT CAVCAV 90 BİN TL ÜYE AİDATI YATIRDI

Duayen başkan İlhan Cavcav sağlığı bozulduğu dönemlerde başkan vekili Niyazi Aktaş'ın istifasını istemiş ve oğlunu başkan vekili yaparak başkanlık için önünü açmıştı. Baba Cavcav'ın vefatının ardından başkan olan oğul Cavcav, kulüp üyelikleri konusunda baba taktiklerini izledi. Murat Cavcav, kulübe fabrika işçilerini ve çok yakın arkadaşlarının ailelerini üye yapmıştı. Yarın yapılacak olan kongre öncesi bu üyelerin 90 bin TL tutan aidatları da fabrikada işçi, kulüpte ise mali sayman olan Murat Öngelen tarafından fabrika hesabından kulübe yatırıldı.

KULÜP TARİHİNDE İLK DEFA TARAFTARA PARA VERİLDİ

Çok kısıtlı bir taraftar grubu olan Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav takımın kötü gidişatında sürekli istifaya çağırılıyor ve aleyhinde tezahüratlar yapılıyordu. Murat Cavcav kendisinin istifaya çağırılmaması için kulüp tarihinde ilk defa taraftarların deplasman masraflarını karşıladı. Ayrıca şampiyonluk organizasyonu da kulüp personeline yaptırılmadı. Mali sayman Murat Öngelen aracılığı ile bu organizasyon taraftarlara verildi. Deplasmanlar ve şampiyonluk kutlamaları hazırlıklarına toplam 150 bin TL kulüpten para verildiği öğrenildi. - Ankara

Kaynak: DHA