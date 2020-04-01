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Gençlerbirliği'nden "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyasına destek

Gençlerbirliği Spor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyasına destek verdi.

01.04.2020 17:23 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:23
Gençlerbirliği'nden
Gençlerbirliği Spor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyasına destek verdi.

Başkent ekibi, yönetim kurulu olarak kampanyaya 100 bin TL'lik katkı yapacağını duyurdu. Kulüp Başkanı Murat Cavcav, "Bireysel yardımlarımızın yanında kulüp olarak da katkı sunmak istedik" dedi. Zorlu sürecin el birliğiyle atlatılacağını belirten Murat Cavcav, "Virüsle mücadele konusunda sağlık çalışanlarımıza bu vesileyle özellikle teşekkür etmek istiyorum. Virüsten etkilenen vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerbirliği, Koronavirüs, Spor
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Haberler ›› Spor ››Gençlerbirliği'nden 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' kampanyasına destek - Spor

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