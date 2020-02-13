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Gençlerbirliği'nden eski başkanları Hasan Şengel'e plaket

Gençlerbirliği Spor Kulübü, eski başkanlarından Hasan Şengel'e üyeliğinin 55. yılı onuruna plaket verdi.

13.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:54Gençlerbirliği'nden eski başkanları Hasan Şengel'e plaket
Kulübü, eski başkanlarından Hasan Şengel'e üyeliğinin 55. yılı onuruna plaket verdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen divan kurulu toplantısının ardından eski başkanlardan Hasan Şengel'e üyeliğinin 55. yılı dolayısıyla bir plaket takdim edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Hasan Şengel'e emeklerinden ötürü teşekkür etti.
Cavcav, Şengel'in gerek başkanlığı döneminde gerekse de üye olarak kulübe büyük katkıları olduğunu belirterek, "Üyeliğinin 55. yılını kutluyorum." ifadesini kullandı.
Divan kurulu başkan vekili Oktay Arıca da Şengel'e teşekkür ederek, "Ona bu plaketi vermek benim için onurdur. İnşallah on yıl sonra da ben böyle bir plakete, onura layık görülürüm." değerlendirmesinde bulundu.
Hasan Şengel ise plaketin kendisini çok mutlu ettiğini aktararak, "Her birinize teşekkür ediyorum. Camiamızın bu birlik beraberliği beni mutlu ediyor. İnşallah takımımız da güzel yerlere gelecek. Buna itimadım sonsuz." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği, Spor

Kaynak: AA

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