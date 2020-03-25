Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
Gençlerbirliği Kulübü, bir futbolcu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
25.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:38
Gençlerbirliği Kulübü, bir futbolcu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Başkent ekibinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe futbol takımında bir futbolcu ve bir sağlık ekibi çalışanında COVİD-19 bulgularına rastlandığını üzülerek öğrendik. Her ikisine ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Futbol, Spor