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Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir sporcu, bir teknik heyet ve iki idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

27.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:46
Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye
Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir sporcu, bir teknik heyet ve iki idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Kovid-19 testleri pozitif çıkan sporcu, teknik ekip personeli ve idari ekip çalışanlarının bir an önce sağlığına kavuşması en büyük dileğimiz." denildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Gençlerbirliği, Malcolm Thomas, Spor

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Haberler ›› Spor ››Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajı - Spor
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