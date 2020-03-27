Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir sporcu, bir teknik heyet ve iki idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
27.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:46
Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir sporcu, bir teknik heyet ve iki idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Kovid-19 testleri pozitif çıkan sporcu, teknik ekip personeli ve idari ekip çalışanlarının bir an önce sağlığına kavuşması en büyük dileğimiz." denildi.
Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Kovid-19 testleri pozitif çıkan sporcu, teknik ekip personeli ve idari ekip çalışanlarının bir an önce sağlığına kavuşması en büyük dileğimiz." denildi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Gençlerbirliği, Malcolm Thomas, Spor