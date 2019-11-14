Haberler » Spor » Gençlerbirliği'nden MKE Ankaragücü'ne ziyaret - Spor

Gençlerbirliği'nden MKE Ankaragücü'ne ziyaret

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kulüp başkanı Murat Cavcav, MKE Ankaragücü Kulübünde başkanlığa seçilen Fatih Mert'i ziyaret etti.

14.11.2019 11:33 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:33Gençlerbirliği'nden MKE Ankaragücü'ne ziyaret
Süper Lig ekiplerinden 'nin kulüp başkanı Murat Cavcav, MKE Ankaragücü Kulübünde başkanlığa seçilen Fatih Mert'i ziyaret etti.
Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı kulübün yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette Cavcav, Mert'e sarı-lacivert çiçek takdim ederek "hayırlı olsun" temennisini iletti.
Cavcav ayrıca, iki dost kulübün zor süreçleri atlatıp bir an önce ligde layık olduğu yerlere geleceğine inandığını söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün 31 Ekim Perşembe günü yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Fatih Mert de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ankara'nın iki güzide kulübünün her zaman ligde en iyi yerleri hak ettiğini aktardı.
MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği kulüplerinin başkan ve yöneticileri, ziyaretin ardından fotoğraf çektirdi.

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Fatih Mert, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
13:42 Türk tekvandosunun duayen ismi İsmet Iraz vefatının ikinci yılında anıldı
13:35 Josef Sural'ın öldüğü kazada bilirkişi raporu şoförü asli kusurlu buldu
13:23 Kaymaz, Kick Boks'ta dünya şampiyonu olan Mersin sporcuları kutladı
13:28 Pınar Karşıyaka Avrupa'dan lige döndü
13:28 Çaykur Rizesporlu Diamonde: "Takım olarak ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak"
13:25 Talisca menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi
11:22 Volkan Demirel, İtalya'da Rafael Toloi'yi takip ediyor
11:05 Antalyaspor'da Tayfun Korkut sesleri
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Beyaz Saray'daki görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
11:55 Orhan Veli Kanık'ın 69. ölüm yıl dönümü! Orhan Veli Kanık kimdir?
14.11.2019 13:43:47