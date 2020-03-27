Gençlerbirliği'nden Yusuf Günay'a "geçmiş olsun" mesajı
Gençlerbirliği Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
27.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:14
Gençlerbirliği Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Başkent temsilcisinin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "COVID-19 testi pozitif çıkan Sayın Yusuf Günay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Başkent temsilcisinin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "COVID-19 testi pozitif çıkan Sayın Yusuf Günay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Gençlerbirliği, Galatasaray, Yusuf Günay, Spor