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Gençlerbirliği, Flavio da Silva Ramos'u transfer etti

Gençlerbirliği, Portekiz ekibi Feirense forması giyen stoper Flavio da Silva Ramos'u kadrosuna kattı.

09.08.2019 17:42 Gençlerbirliği, Flavio da Silva Ramos'u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Brezilyalı stoper Flavio da Silva Ramos'u transfer etti. Kırmızı-siyahlı kulübün resmi internet sitesinden transferle ilgili yapılan açıklama şöyle:

GEÇEN SEZONU FEİRENSE'DE TAMAMLADI

"Transfer çalışmalarına devam eden takımımız Flavio da Silva Ramos ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Portekiz'in Feirense takımında forma giyen savunma oyuncusunu kulübümüz, satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadromuza kattı. 1994 yılında Brezilya'da doğan futbolcu kariyerine Nautico'da başladı. Daha sonra yine ülkesinde Paysandu forması giyen stoper, son olarak geçtiğimiz yıl Portekiz'de Feirense ile sezonu tamamladı."


Fabio Alves Da Silva, Gençlerbirliği, Portekiz, Spor

Kaynak: DHA

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