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Gençlerbirliği'nin Bolu kampı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

22.07.2019 20:10 Gençlerbirliği
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dün, Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran Mevkinde bulunan bir otelde ikinci etap kampına başlayan Ankara ekibi, yeni sezon hazırlıklarına konakladıkları otelin antrenman sahasında çalışma yaparak devam etti.
Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Gençlerbirliği'nin genç futbolcularından Berat Ayberk Özdemir, Erzurum'da gerçekleştirdikleri kampın ardından dün Bolu'da çalışmalara yeniden başladıklarını belirtti.
Erzurum'da çok güzel bir kamp geçirdiklerini anlatan Özdemir, "Orada 2 tane de güzel hazırlık maçı yaptık. Sonuçlar bence istediğimiz gibiydi. Oyun da öyleydi. Çok güzel ışıklar verdik. İki maçtan çok güzel dersler çıkardık. Her gün üstüne koyarak devam etmek istiyoruz." dedi.
Özdemir, geçen sezon 1. Lig'de olduklarını ancak çabuk toparlandıklarını hatırlatarak, "Gençlerbirliği Süper Lig'e ait bir kulüp. Biz sadece geçen sezon 1. Lig'e bir selam verip çıktık. Bu sezon da genç ve dinamik bir kadroya sahibiz. Süper Lig'e bunu yansıtıp kalıcı olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.
-Yeni sezon hazırlıkları
Ankara ekibi ikinci etap kampının ikinci gününde gerçekleşen antrenmana koşu ve ısınma hareketleri yaparak başladı.
Daha sonra istasyon çalışması yapan Gençlerbirliği takımı yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı pas ve dar alan çalışması ile tamamladı.
Kaynak: AA
Gençlerbirliği, Erzurum, Bolu, Spor

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