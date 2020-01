Gençlerbirliği'nin Brezilyalısı Baiano: Seçmelere 3 gün boyunca kamyonun arkasında gittim

"Hamza Hamzaoğlu'nun gelmesiyle ivme kazandık"

Gençlerbirliği 'nin başarılı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano, "Bazen takımlarda hoca değişiklikleri ivme kazandırır. Sanırım Hamza hocamızın gelmesiyle böyle bir ivme yakaladık, farklı bir uyum yakaladık, onun yansıması bu" dedi.

Ligin ikinci yarısına Antalya'nın Alanya ilçesinde kampa yaparak hazırlanan Gençlerbirliği'nde Brezilyalı futbolcu Fabricio Baiano, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk yarısında istediği sonuçları alamadıkları karşılaşmalar olduğunu söyleyen Baiano, "Açık söylemek gerekirse bazı maçlarda iyi oynamamıza rağmen istediğimiz sonuçları alamadık. Bu bağlamda birazcık üzgünüm. Kazanmamız gereken maçlar vardı. Bununla ilgili ufak hayal kırıklığım var" diye konuştu.

"BİZİMLE İYİ İLETİŞİM SAĞLADIĞI İÇİN SANIRIM İYİ SONUÇLAR ALMAYA BAŞLADIK"

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu hakkında da konuşan Baiano, "Hocamız tecrübeli, daha önce önemli kulüplerde çalışmış bir hoca. Bizi antrenmanlarda çok iyi hazırlıyor. Motive etme konusunda da çok başarılı. Bizimle iyi iletişim sağladığı için sanırım iyi sonuçlar almaya başladık. Öncelikle ayrılan hocamızı sonuçlara göre değerlendirmemek gerekiyor. Kendisi önceden önemli başarılar elde etmiş bir hocamız, hala da ediyor. Ama bazen takımlarda hoca değişiklikleri ivme kazandırır. Sanırım Hamza hocamızın gelmesiyle böyle bir ivme yakaladık, farklı bir uyum yakaladık, onun yansıması bu" açıklamasında bulundu.

"SEVİLDİĞİMİ HİSSETTİĞİM BİR KULÜPTEYİM"

"Öncelikli hedefimiz her maç puan almak" diyen Baiano, çok mutlu olduğunu belirterek, "Biz Gençlerbirliği olarak iyi futbolumuzun her zaman üzerine koyacağız ve koymaya devam edeceğiz. Sevildiğimi hissettiğim bir kulüpteyim. Burada saygı görüyorum, çalışmaktan keyif alıyorum. Antrenmanlarda olsun, arkadaşlarımla geçirdiğim diğer zamanlarda olsun. Aynı zamanda şu an takımda oynuyorum da. Şu an takımda çok mutluyum ve kalmayı tabii ki düşünüyorum. Burada olduğunuz zaman ilk düşünceniz takımınız oluyor, diğer takımları düşünerek hayatınızı sürdürmüyorsunuz. Profesyonel bir hayat bu, diğer takımlar da hayatınıza girebiliyor ama şu an hazırlık kampında konsantre olduğum tek şey, mutlu olduğum Gençlerbirliği kulübü" dedi.

"AVRUPA'NIN BÜYÜK KULÜPLERİNDE OYNAYABİLİR"

Gençlerbirliği'nin genç yeteneği Berat Özdemir hakkında da açıklamalarda bulunan Baiano, "Berat özellikle benim oyunuma da bir şeyler katan bir oyuncu. Çok büyük bir yetenek, çok güçlü bir oyuncu. Çalışmaya devam ettiği sürece ve bu yeteneğini de geliştirdiği sürece Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynayabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"BİR KULÜBÜ BENİM İÇİN BÜYÜK YAPAN ŞEY ALTYAPIYA VERDİĞİ ÖNEM"

Gençlerbirliği'nde genç oyunculara verilen öneme de değinen başarılı oyuncu, "Bu kulüp için çok önemli bir olgu. Hem yeni kariyerler yaratmış oluyorlar hem de finansal olarak da kulübe destek olan bir durum bu. Kendi altyapınızdan çıkan, kendinizin yetiştirdiği oyuncuları pazarladığınızda da kulübe finansal katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra da bir kulübü benim için büyük yapan bir şey bu. Genç insanlara değer vererek onların kariyerlerinin başlamalarını sağlamak bir kulübü büyük yapan bir şey" ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ OYUNCULARI İÇİNDE BULUNDURAN BİR LİG"

Ligde önemli oyuncular olduğuna dikkat çeken Baiano, Robinho ve Gustavo'dan da övgüyse bahsetti. Baiano, "İkisiyle de Brezilyalı oyuncular olarak oynamak ve izlemek çok büyük bir keyif. Türkiye'de de çok önemli oyunculara karşı oynadığımı düşünüyorum. Burası çok zorlu bir lig. Burada mücadele etmeniz gerekiyor. Çok iyi oyuncuları içinde bulunduran bir lig" diye konuştu.

"SEÇMELERE 3 GÜN BOYUNCA KAMYONUN ARKASINDA GİDİYORDUM"

Brezilya'da futbola başlama hikayesini de anlatan başarılı oyuncu şunları söyledi:

"Ben futbola başlama hikayemi size şöyle anlatayım; Rio de Janeiro'da ilk gençlik seçimlerine katılmaya giderken kamyonun arkasında gidiyordum ve yolculuk 3 gün sürüyordu. Sırf oraya gidebilmek için o kamyonun arkasında yatıyordum. Beni futbolcu yapan şey, karşılaştığım her türlü zorluğa rağmen futbol oynama isteğimin çok güçlü olması. Hep futbolcu olmak istedim, hep futbol oynamak istedim. Çok sevdiğim futbola her şeyimi vermek istedim. Hep mücadele ettim. Oynadığım takımlar için en iyisini yapmaya çalıştım. Sanırım beni futbolcu yapan şey bu oldu. Aileme de söylerim, öncelikle kendim örnek bir futbolcu olmaya çabaladım. Kendimi her zaman belirli bir örnek noktaya getirmeye çalıştım. Benim motivasyonum kendimim."

"MİLLİ TAKIMIN ÇOK BAŞARILI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

A Milli Takım hakkında da açıklamalarda bulunan Baiano, "Milli takım maçlarını izleme şansım çok olmadı ama ligin içinde olduğum için Türk futbolunu takip etme şansım oluyor. Çok iyi oyunculara sahip bir lig burası. Ligdeki bu futbolcu kalitesinin ben milli takıma da yansıyacağını ve milli takımın çok başarılı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

