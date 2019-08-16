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Gençlerbirliği'nin genç yıldızı Roma'da

Seri A takımlarından Roma, Gençlerbirliği'nden Yıldırım Mert Çetin ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

16.08.2019 19:00 Gençlerbirliği'nin genç yıldızı Roma'da
Seri A takımlarından Roma, Gençlerbirliği'nden Yıldırım Mert Çetin ile 5 yıllık anlaşma sağladı. İtalya'nın önde gelen kulüplerinden Roma, Gençlerbirliği'nin genç stoperi Yıldırım Mert Çetin'i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon kırmızı-siyahlı ekibin Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynayan 22 yaşındaki stoper ile Roma arasında 5 yıllık anlaşma sağlandı. İtalyan ekibi transfer için Gençlerbirliği'ne 3 Milyon Avro ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek. Mert Çetin'in adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı.
(İHA)

Gençlerbirliği, Mert Çetin, İtalya, Roma, Güncel

Kaynak: İHA

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