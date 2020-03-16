Gençlerbirliği'nin tesisleri dezenfekte edildi
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ne ait Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
16.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:48
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği 'ne ait Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol okulu ve altyapı binası olan D blok, Hacettepe ile altyapı sporcularının yatılı olarak konakladığı C blok, Gençlerbirliği'nin hem idari hem de takım binalarının olduğu A ve B bloklarda, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol okulu ve altyapı binası olan D blok, Hacettepe ile altyapı sporcularının yatılı olarak konakladığı C blok, Gençlerbirliği'nin hem idari hem de takım binalarının olduğu A ve B bloklarda, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Beştepe, Spor
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