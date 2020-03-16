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Gençlerbirliği'nin tesisleri dezenfekte edildi

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ne ait Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

16.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:48
Gençlerbirliği'nin tesisleri dezenfekte edildi
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği 'ne ait Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol okulu ve altyapı binası olan D blok, Hacettepe ile altyapı sporcularının yatılı olarak konakladığı C blok, Gençlerbirliği'nin hem idari hem de takım binalarının olduğu A ve B bloklarda, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Beştepe, Spor

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