Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında ağırladığı İttifak Holding Konyaspor'u ikinci yarıdaki gollerle 2-1 mağlup etti ve koronavirüs salgını öncesi yakaladığı 3 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.

14.06.2020 20:28 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:01

Koronavirüs pandemisi sonrası yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği evinde İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda önlemler kapsamında seyircisiz oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 2-1 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren goller, 60. dakikada Sio ve 83. dakikada Berat Ayberk'ten geldi. 22 yaşındaki Berat Ayberk, devre arasında oyuna dahil oldu ve bu sezon 2. kez ağları sarsarak takımına galibiyeti getirdi. Konyaspor'un tek sayısını ise 62. dakikada Jevtovic kaydetti.

3 MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ

Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Gençlerbirliği, 31 puana yükseldi ve küme düşme hattından biraz olsun uzaklaştı. Konyaspor ise 4 maç sonra yenilgi aldı ve 26 puanda kaldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Sivasspor'u konuk edecek.

Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor’u 2-1 mağlup etti
Etiketler: İttifak Holding, Gençlerbirliği, Konyaspor, Spor, Haber
Yorumlar (1)
ALİİİİ: konyaya yazık oldu. . aykutun seçtiği topcudan ne beklenir. . . fenerin düştüğü durum aykutun eseriiiii. .
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