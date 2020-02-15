Haberler » Spor » Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak - Spor

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

15.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:40Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak
, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
Okulları Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Sezonun ikinci yarısında oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybeden Gençlerbirliği, 21 puanla 13. sırada yer alıyor.
Başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan Floyd Ayite, Pierre-Yves Polomat ve Arda Kızıldağ, Aytemiz Alanyaspor'a karşı görev yapamayacak.
Sakatlığı geçen Rumen golcü Bogdan Stancu ise teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği, Bahçeşehir, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
10:24  The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!
10:24  Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti!
09:34  O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar Erdoğan kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 11:24:34