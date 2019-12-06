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Gençlerbirliği taraftarından ilginç koreografi

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında deplasman ekibinin taraftarları maçtan önce Ankara'nın plakası 06 koreografisi yaptı.

06.12.2019 21:33 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:38

az sayıdaki taraftarı ilginç bir koreografiye imza attı. Deplasman tribünündeki 100'e yakın başkent ekibinin taraftarı, maçtan önce kısa bir süre oturma düzenleriyle 'nın plakası "06"yı oluşturdu. Cep telefonlarının ışıklarını da açan Gençlerbirliği taraftarları renkli bir görüntü oluşturdu.

HAMZA HAMZAOĞLU'NDAN TEK DEĞİŞİKLİK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, karşısında ilk 11'de zorunlu tek değişiklik yaptı. Hamzaoğlu, geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 3-3 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde forma giyen 10 ismi Fenerbahçe karşısında da sahaya sürdü. Hamzaoğlu, sakatlığı bulunan Erdem Özgenç'in yerine Pierre Polomot'a 11'de şans verdi.

Gençlerbirliği taraftarından ilginç koreografi

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Kadıköy, Ankara, Spor


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