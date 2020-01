Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu kadrosundan memnun (1)

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği 'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, kadrosundan memnun olduğunu söyledi.Ligin 10. haftasından itibaren Gençlerbirliği'nin teknik direktörlüğünü üstlenen Hamzaoğlu, kırmızı-siyahlı takımın ikinci yarı hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Antalya'nın Alanya ilçesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Ligin ikinci yarısında daha iyi bir performans sergilemek istediklerini vurgulayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Çok fazla transfer yapmayacağız. Kadromuzdan memnunuz. Güçlendirmemiz gereken bölgelerimiz var. Belki 1-2 transferimiz olabilir ama bunun dışında fazla bir değişiklik düşünmüyoruz." dedi.Hamza Hamzaoğlu, sezon sonunda orta sıraların üstünde yer aldıkları takdirde başarılı olacaklarını kaydetti.İyi futbol oynamaya ve seyir zevkini yükseltmeye çalıştıklarının altını çizen Hamzaoğlu, "Bu işin meyvesi, tadı ve tuzu gol. Gole ve hücuma yönelik futbol oynatmaya çalışıyoruz. Maçımızı izleyen herkesin keyif aldığı bir oyun oynamak istiyoruz. Orta sıraların biraz üstüne çıkabilirsek bu sezon için iyi bir başarı olacak. Önümüzdeki yıllarda Gençlerbirliği'nde devam edecek olursak bu hedeflerimizi yavaş yavaş yukarıya taşıma arzusundayız. İnşallah Gençlerbirliği'ni tekrar Avrupa kupalarında oynar hale getirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu."Şenol hoca ile Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olabileceğimize inanıyorum"Hamzaoğlu, 10-15 yılın Türk futbolu adına tekrar başarılarla geçeceğine inandığını söyledi.Deneyimli teknik adam, bir dönem yardımcı antrenörlük yaptığı A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) katılma hakkı elde ederek, önemli bir başarıya imza attığını belirtti.Milli takımın elemelerde zor bir gruptan çıktığını aktaran Hamzaoğlu, "Genç bir jenerasyon yakaladık. Ülkemizin futbol adına bundan sonraki 10-15 yılını tekrar başarılarla geçireceği bir ortam mevcut. İnşallah Şenol hoca ile Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olabileceğimize inanıyorum. Birlikte oynamayı seven ve keyif alan bir grup yakalandı. Hepsi de genç, istekli, arzulu ve coşkulu. Birçoğu Avrupa'da oynayan oyuncularımız. Milli takımın başarısı çok önemli. Genç oyuncularımızın dünya futboluna dahil olması ve Avrupa'da oynaması lazım. Bunun için de milli takımın başarısı olmazsa olmaz. Milli takım bundan sonra da inşallah başarılı olacaktır ve bizim birçok futbolcumuz da Avrupa ve dünya futbolunda kendini hissettirecektir." ifadelerini kullandı.Hamza Hamzaoğlu, "Milli takımda 2002 ruhu tekrar yakalanabilir mi?" sorusuna, "Yakalanabilir. Şu an ortam mevcut zaten." cevabını verdi."Arda, Türk futbolu için önemli bir değer"Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve eski takımı Galatasaray 'a döneceği iddia edilen Arda Turan ile ilgili Hamza Hamzaoğlu, şunları söyledi:"Arda, Galatasaray'da yetişmiş ve Türk futbolu için önemli bir oyuncu. Arda Turan, şartlar oluştuktan sonra tabii ki Galatasaray'a dönüp oynayabilir. Ümit ederim ki eski performansını yakalar. Arda, sadece Galatasaray değil Türk futbolu için de önemli bir değer. Arda sadece bir örnektir. Futbolun içindeki bütün değerlere sahip çıkmak ve onları korumak gerekir diye düşünüyorum. Tabii onların da kendisini koruması gerekir. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kitlelere hitap eden insanlar her şeyiyle örnek olmak zorunda."En doğru kararı Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı takımın teknik ekibi ve Arda Turan'ın vereceğini vurgulayan 49 yaşındaki teknik adam, şu ifadeleri kullandı:"Ben de haberleri dinliyorum. Galatasaray Başkanı ile Fatih hoca karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor gibi. Aslında ben farklı bir pencereden bakıyorum. Başkan belki de böyle bir konu olmadığı ve sürekli gündemde tutulduğu için bir açıklama yapma gereği duydu. Basına mesaj vermek istedi. Hem Arda'ya hem de kulübe zarar veriyor diye. Fatih hocanın açıklaması da oldukça yerinde. Bu kulübe hizmet etmiş herkesin belli bir değeri hak ettiğini vurguladı. İkisi de doğru şeyleri söyledi. Bence bir sıkıntı yok. Bunun çok fazla büyütülecek, altında bir şey aranacak bir durum olmaması gerektiğini düşünüyorum. Emre, Fenerbahçe'ye döndü. Onun imkanları ve şartları oluştu. Arda'nın da dönmesinde hiçbir sakınca yok ama şartlar uygun değilse de bunu ısrarla öne koyup, kurcalamanın kimseye bir faydası yok.""VAR'ı uygularken kafanız net, sakin ve sade olmalı"Deneyimli teknik adam, Türkiye'de Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin doğru kullanılmasını sağlayacak bir ortamın bulunmadığını savundu.VAR'ı doğru kullanıldığı takdirde faydalı bulduğunu ifade eden Hamza Hamzaoğlu, şunları kaydetti:"Doğru kullanırsanız VAR sistemi doğru bir olay. Çünkü birçok hatanın önüne geçebilecek bir olay. Bunu uygularken kafanız net, sakin ve sade olmalı. Ülkemizde bu ortam maalesef mevcut değil. Herkes bir taraftan bastırıyor. Futbolun gelişiminden ziyade kendi kulüplerimizin menfaatlerinin peşinden koşar olduk. Şartlar bize bunu gerektiriyor çünkü her kulüp maddi anlamda sıkıntılı süreç yaşıyor. Burada kulüplerin galibiyetlerden elde ettiği gelirler önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla herkes kazanmayı futbolun iyi olmasından daha çok istemeye başladı. Bu da Türkiye Futbol Federasyonu, hakem camiası, teknik heyetler ve futbolcular üzerinde farklı bir baskı oluşturuyor. Bunun için hep beraber bir karar almamız gerekiyor. Bu sorun hepimizin. Hep beraber oturup, çözüm üretmek zorundayız."