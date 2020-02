Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: "Hedefimiz sezonu ilk 10'da bitirmek"

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği 'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, sezonu ilk 10'da bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.Hamza Hamzaoğlu, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.İkinci devrenin ilk 3 haftasını değerlendiren Hamzaoğlu, "İkinci yarıya Çaykur Rizespor maçıyla çok iyi başlamadık ama akabinde hemen Gaziantep FK maçıyla toparlandık. Medipol Başakşehir'e karşı gol pozisyonlarını çıkarırsak, izleyen herkesin 'Kazananı Gençlerbirliği' diyeceği bir maç oynadık. Kolay geldiler, onlara fırsat verdik, golü buldular. İyi oynadığımız bir maçtan mağlubiyetle ayrıldık." ifadelerini kullandı.Hamzaoğlu, sakat ve cezalı futbolcuların takıma katılmasıyla daha iyi duruma geleceklerini dile getirerek, "Son vuruşlarda belki onların eksikliğini hissediyoruz. Önemli olan tam kadro oluncaya kadar bu süreci en iyi şekilde geçmeye çalışmak." değerlendirmesini yaptı.Rumen golcü Bogdan Stancu'nun durumuyla ilgili bilgi veren Hamzaoğlu, "Yarın belki takımla çalışmalara başlayacak. Hafta sonuna kadar durumuna bakacağız. Hafta sonunda kullanabileceğimizi pek sanmıyorum ama kulübeye alabilir miyiz, onu değerlendireceğiz. Sessegnon dün takımla çalıştı. Polomat'ın hafif bir sakatlığı var ve iki gündür tedavi oluyor. Arda'nın sakatlığı zaten devam ediyor." diye konuştu.Hamzaoğlu, Gençlerbirliği'nin bu sezonki hedefine ilişkin soruya "Hedefimiz, sezonu ilk 10 içinde bitirmek. İlk 10'da bitirdiğimiz zaman bence bu seneki hedefimizi tutturmuş olacağız. Daha iyisini yapabilir miyiz? Yaparız ama bu UEFA Kupası'na katılmak olmaz. Bugün baktığınızda o gerçekçi bir hedef olmaz. Her şeyden önemlisi tabii ki aşağı sıralardan uzak kalmak ve küme düşmemek." yanıtını verdi.Trabzonspor maçı değerlendirmesiHamzaoğlu, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Ankara'da Trabzonspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Hüseyin (Çimşir) hocaya da buradan 'hayırlı olsun' diyorum. Trabzonspor, Hüseyin hocayla beraber farklı bir kimliğe, havaya büründü. Bizim için bu hafta da kolay bir maç olmayacak. Yine etkili futbolculara sahip, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bundan sonraki her maçımız böyle geçecek. Dolayısıyla bu maçtan da iyi bir sonuçla ayrılmaya gayret edeceğiz." şeklinde konuştu."Bizde hedef her zaman 3 puan." diyen Hamzaoğlu, "Hiçbir zaman beraberliğe oynayan bir teknik direktör olmadım, olmayı da düşünmüyorum. Son haftalara doğru hedefe giderseniz, bazı stratejik oyunlarınız olabilir ama orada dahi ben galibiyeti hedeflerim. Her zaman saygı duyulan, kazanma odaklı bir oyun oynamak istiyoruz. Kazanabiliyorsak kazanırız, kaybedersek de kazanan takımı tebrik ederiz." ifadelerini kullandı.Transfer istemediği gerekçesiyle eleştirilere maruz kalmasıyla ilgili soru üzerine ise Hamzaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Her yerde olduğu gibi... Ben transfer istemiyorum diye bir şey yok. Biz oturuyoruz, yönetimle beraber değerlendiriyoruz. Transfer konusu sadece teknik direktörün istemesiyle olacak bir şey değil. Dolayısıyla beraberce karar almak gereken bir şey. Biz de oturduk, yönetimimizle mali ve teknik açıdan değerlendirdik. Bu seneki gerçekçi hedeflerimizi ortaya koyduk. Sakatlarımız da aramıza döndüğü zaman, mevcut kadromuzla bu seneki hedeflerimizi tutturabileceğimizi düşündük. Bundan dolayı da bir kaleci ve Mike Van Beijnen'i aldık. Onun dışında da başka transferimiz olmadı. Forvet oyuncusu istedik, mali anlamda bize uymadı. O yüzden de almadık."