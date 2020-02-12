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Gençlerbirliği teknik ekibi kahvaltıda bir araya geldi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, antrenörler ve teknik ekip, kahvaltıda bir araya geldi.

12.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:58Gençlerbirliği teknik ekibi kahvaltıda bir araya geldi
Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, antrenörler ve teknik ekip, kahvaltıda bir araya geldi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kahvaltıya Hacettepe teknik ekibi ile Altyapı Koordinatörü Taşkın Aksoy da katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, antrenör ve teknik ekibe katılımlarından ötürü teşekkür etti.
"Uzun zamandır bunu planlamıştık ancak bugün bir araya gelmek nasip oldu" diyen Hamzaoğlu, "Altyapı antrenörlüğü idealistlik gerektiren bir iş. Hepiniz büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Bu kulübe kazandırdığınız tüm değerler için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Altyapı Koordinatörü Taşkın Aksoy ve Hacettepe Teknik Direktörü Avni Okumuş da davet için Hamzaoğlu'na teşekkür ederek, "Burada bulunan herkesin amacı aynı. Gençlerbirliği'ne en iyi şekilde katkı vermek ve kulübün başarılı olmasını sağlamak." değerlendirmesinde bulundular.
Kulüp oyuncu izleme ekibi sorumlusu Mete Işık ise çok önemli antrenörlerle çalıştıklarına dikkati çekerek, "Genç kardeşlerimizin bu armanın değerini bildiğine eminim. Umarım tüm takımlarımız başarıyla sezonlarını tamamlar." diye konuştu.

Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Spor

Kaynak: AA

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