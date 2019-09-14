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Gençlerbirliği, Trabzonspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

14.09.2019 19:22Gençlerbirliği, Trabzonspor maçına hazır
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, bu karşılaşma öncesi son antrenmanını Trabzon'da gerçekleştirdi.
Kadir Özcan Akademi Tesisleri'nde yapılan antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.
Yaklaşık bir saat süren antrenman, son bölümde yapılan çıkış çalışmasıyla son buldu.
Gençlerbirliği'nde sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ve Sefa Yılmaz, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Trabzon, Spor

Kaynak: AA

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