Gençlerbirliği, Ümraniyespor Maçına Hazır

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek Gençlerbirliği
, hazırlıklarını tamamladı. Beştepe İlhan Cavcav
Tesisleri'nde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde yapılan antrenmana, ısınma koşusu ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, çabukluk çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Cezalı futbolcusu bulunmayan Gençlerbirliği'nde tedavilerine devam edilen Barış Başdaş
ile Brezilyalı Budy, Ümraniyespor'a karşı takımdaki yerlerini alamayacak.
Beştepe, Gençlerbirliği, Spor
Kaynak: AA