22 Şubat 2019, 14:22
»»

Gençlerbirliği, Ümraniyespor Maçına Hazır

Gençlerbirliği, Ümraniyespor Maçına Hazır

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek Gençlerbirliği, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek Gençlerbirliği, hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde yapılan antrenmana, ısınma koşusu ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, çabukluk çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Cezalı futbolcusu bulunmayan Gençlerbirliği'nde tedavilerine devam edilen Barış Başdaş ile Brezilyalı Budy, Ümraniyespor'a karşı takımdaki yerlerini alamayacak. Beştepe, Gençlerbirliği, Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR