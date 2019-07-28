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Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Yeni sezon öncesinde Bolu'da kamp yapan Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

28.07.2019 21:22
Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
Yeni sezon öncesinde Bolu'da kamp yapan Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Ankara ekibi, sabah antrenmanında koşu çalışması yaptı ve ayak tenisi oynadı.
Akşam antrenmanına ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda çift kale maçla yaptı ve taktik çalıştı. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Başkent ekibi, yarın saat 17.00'de Kızılcahamam İlçe Gençlik Stadı'nda Azerbaycan takımı Sumqayıt ile hazırlık maçı yapkarşılaşacak.

Gençlerbirliği, Ankara, Bolu, Spor

Kaynak: AA

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