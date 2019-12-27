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Gençlerbirliği yine gol boş geçmedi!

Beşiktaş deplasmanında 10 kişi kalmasına karşın 23. dakikada Ayite'nin attığı golle 1-0 öne geçen Gençlerbirliği, bu sezon bütün deplasmanlarda fileleri havalandırdı.

27.12.2019 21:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:31 Gençlerbirliği yine gol boş geçmedi!
deplasmanında 10 kişi kalmasına karşın 23. dakikada Ayite'nin attığı golle 1-0 öne geçen , bu sezon bütün deplasmanlarda fileleri havalandırdı.

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Gençlerbirliği, 12. dakikasında 10 kişi kaldığı mücadelenin 23. dakikasında güçlü rakibi karşısında Ayite'nin golüyle 1-0 öne geçerken, bu sezon bütün deplasman maçlarında gol atmayı başardı. Beşiktaş maçı öncesinde 7 deplasman karşılaşmasına çıkan ve bu mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Başkent ekibi, her maçta fileleri havalandırmayı başarmıştı. Beşiktaş karşısında da 23. dakikada golü bulan Kırmızı-siyahlılar, 8. deplasman maçını da boş geçmedi. Takımın golcü isimleri Stancu ve Sio'nun yokluğuna rağmen gol bulan Hamzaoğlu'nun öğrencileri, bu sezon teknik direktör değişiminin ardından çıktığı her maçta gol atmayı başarmıştı. - İSTANBUL

Gençlerbirliği, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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