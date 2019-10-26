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Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor'u konuk edecek

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.

26.10.2019 08:26Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor'u konuk edecek
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.
Eryaman Stadı'nda oynanacak ve hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak.
Ligde geçen hafta deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 gibi farklı bir skorla geçen başkent ekibi, ilk kez 3 puanla tanışmıştı.
Bu müsabakada alınan sonucun moraliyle Yukatel Denizlispor karşısına çıkacak kırmızı-siyahlılarda, sakatlığı bulunan Fabricio Baiano forma giyemeyecek.
Gençlerbirliği, 6 puanla 17. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği, Halis Özkahya, Denizlispor, Spor

Kaynak: AA

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