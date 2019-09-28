"Gençlerdeki ani kalp krizinin sebebi sigara"

BURSA - Sigara kullanımındaki artış ve sağlıksız beslenme, gençlerde kalp krizi riskini artırıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Cem Başel, belirtiler ciddiye alınmazsa ölümcül sonuçlarla karşılaşabileceğini söyledi.Sigara kullanımının yanı sıra sağlıksız hayat tarzı, kalp sağlığı için ciddi sıkıntıları beraberinde getiriyor. Daha çok yaşlılık döneminde görüldüğü düşünülen kalp hastalıkları, sigara ve hayat tarzı da göz önünde tutulduğunda özellikle genç yaştakilerde ölümcül sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Genç nüfusta son yıllardaki kalp krizi vak'alarındaki artışların ciddiye alınması gerektiğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Cem Başel, "Gençlerde özellikle damar tıkanıklığına bağlık kalp krizleri görülüyor. Normalde bu tablo beklenen bir şey değil. Bunun sebeplerine bakacak olursak, gençlerdeki sigara kullanımı ve yasak madde kullanımına bağlı olarak damarların pürüzsüz yapısının bozulmasıdır. Damarın içini döşeyen tabaka deformasyona uğrayınca, damar içinde ani kan pıhtılaşmalarına sebep olurken, ani kalp krizlerini ortaya çıkarabiliyor. Çünkü kalp damarının tıkanıklığı zamanla kalbin fonksiyonlarında ciddi bozulmalara sebebiyet veriyor" diye konuştu.Sigaranın yanı sıra sağlıksız beslenme, hareketsiz hayat ve stresin de kalp krizini tetiklediğin altını çizen Dr. Mehmet Cem Başel, "Damar tıkanıklığına bağlı kalbin işlevlerinde bozulmalar başladığı zaman beraberinde ciddi sıkıntıları baş gösterir. Bazı zamanlarda çok ciddi ve ileri kalp kasılma bozukluğu sonucu kalp vücuda gereken kanı pompalayamaz. Bazı ritim bozukluklarına bağlı ani kalp durmalarına ve ölümlere sebep olabilir. Damarları tıkanan bazı hastalar ilaç veya anjiyo yöntemleri ile tedavi edilebilir. Anjiyoda damarlarında açıklık tespit edilen kalp hastalarında ise damar içi görüntüleme yöntemleri ile kalp krizine sebep olan bozuklukları öğrenebiliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA