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Gençlerden 65 yaş üstü vatandaşlara "vefa vakti"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından gençlere, sosyal medyadan bu vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılama...

22.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:26
Gençlerden 65 yaş üstü vatandaşlara
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından gençlere, sosyal medyadan bu vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılama çağrısında bulundu.
Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde başlatılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına destek için çağrıda bulunan Altay, sosyal medya hesabı üzerinden gençleri, dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamaya davet etti.
Altay, sosyal medya hesabı üzerinden gençlere, "Gençlerimiz için şimdi vefa vakti" ifadeleriyle çağrı yaptı.
Sokağa çıkması sınırlandırılan vatandaşların çok değerli olduğunu aktaran Altay, şunları kaydetti:
"Alınan bu önlemler onların sağlığı içindir. Devletimiz tüm ihtiyaçları karşılıyor ama gençlerimiz için vefa vakti. Yakınlaşma mesafesini korumak şartıyla kurallara uyarak komşuluğu göstermenin tam zamanı. Konyalı gençlerin bu konuda üzerine düşeni sonuna kadar yapacağına inanıyorum."
Öte yandan, sosyal medyadan yaptığı çağrı sonrasında gençlerden birçok mesaj aldığını belirten Altay, "Size olan güvenimizi hiç boşa çıkarmadınız. Onlarca mesaj aldım. Duygulandım, gururlandım." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, Güncel

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