Gençlerden 8'de 7

Masa Tenisi Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden takımının yanı sıra altyapısından yetiştirdiği sporcuların tecrübe kazanması hedefiyle de çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, mücadele ettiği Kadınlar 3. Lig'inde liderliğe yükseldi. Antalya Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'ndan oynanan karşılaşmalarda yeşil-beyazlılar oynadığı 8 karşılaşmadan 7 galibiyet çıkardı.

4-6 Ekim tarihlerinde oynanan maçlarda ilk gün Muğla BBSK ve Öz Van Gençlik takımlarını 3-1'lik skorlarla geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci gün maçlarında ise Bartın Belediyespor'u 3-0, Av. Mahmut Düşün MTAL takımını 3-0 Kahramanmaraş Kano Yelken İhtisas'ı 3-1 mağlup etti. 1. Etap'ın son gününde Çorum Bld. GSK takımını 3-2 ve Elazığ Bld. Ulaşımspor'u 3-0 yenmeyi başaran Bursa ekibi, tek yenilgisini 3-1 ile Ispartes takımına karşı aldı. Aldığı sonuçlarla puanını 15'e çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Kadınlar 3. Ligi'nde liderliğe yükseldi.