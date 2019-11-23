Haberler » Güncel » Gençlerden 'Afet Bilinci' eğitimi - Haber

Gençlerden 'Afet Bilinci' eğitimi

AK Parti'nin üniversite Gençlik Kolları (ÜniAK ) birimi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile ortaklaşa 'Temel Afet bilince Eğitimi' gerçekleştirdi.

23.11.2019 11:15 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:20Gençlerden 'Afet Bilinci' eğitimi
AK Parti'nin üniversite Gençlik Kolları (ÜniAK ) birimi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile ortaklaşa 'Temel Afet bilince Eğitimi' gerçekleştirdi.

Eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afet etkileri, yaşanan mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

"Eğitimlerimiz sürecek"

AK Parti Gençlik Kolları tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "ÜniAK birimi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ortaklaşa 'Temel Afet Bilinci Eğitimi' gerçekleştirdik. Bu tarz sertifikalı eğitimler ve diğer programlarımız devam edecek. Etkinliklerimizde bizimle beraber olmak için sosyal medya hesaplarımızdan iletişime geçebilirsiniz" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

AK Parti, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:18 "13. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi" Samsun'da başladı
14:18 Kayseri'deki 9 asırlık cami, restorasyonla nemden kurtarılacak
14:14 Gaziantep'ten HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti
14:14 Mahir Ünal'dan termik santral çıkışı
14:13 CHP'li belediye başkanları İzmir'de bir araya geldi
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor
13:07 Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 14:19:54