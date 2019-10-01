Gençlerden anlamlı konser

Altındağlı gençler duyarlı davranışlarına bir yenisini daha ekledi. Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde müzik eğitimi alan gençler, Gicik Huzurevi'ni ziyaret ederek, verdikleri konserle yaşlıları eğlendirdi. Bu anlamlı etkinlikte gençlere, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da eşlik etti.



Altındağlı gençler 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü unutmadı. Gicik Huzurevi'ni ziyaret eden altın gençler, burada kalan yaşlılara unutamayacakları bir gün yaşattı. Başkan Asım Balcı'nın da katıldığı etkinlik, duygu dolu anlara sahne oldu. Gönüllerince eğlenen yaşlıların mutluluğu görülmeye değerdi.



Müzik ziyafeti



Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde müzik ve enstrüman kurslarına katılan gençler, verdikleri mini konserle kulakların pasını sildi. Neşeli şarkılar çalan ve söyleyen gençlerin coşkusuna, huzurevi sakinleri de kayıtsız kalmadı. Yaşlıların bir kısmı hareketli şarkılara tekerlekli sandalye üzerinde eşlik ederken, bir kısmı ise bastonuyla tempo tuttu. Altındağ Belediyesinin kendilerine büyük vefa gösterdiğini söyleyen Gicik Huzurevi sakinleri, "Unutulmamak güzel" dedi.



Bir tebessüm yeter



1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde onları ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı, "İnancımız ve değerlerimizin gereğidir yaşlıya hürmet etmek. Bugün Altındağ Belediyemizin gençlik merkezlerinde müzik eğitimi alan gençlerin Gicik Huzurevi'nde düzenlediği etkinlikte, yaşlılarımızla birlikte müzik dinledik, sohbet ettik. Birlikte çok keyifli zaman geçirdik. Hepsine Allah'tan sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Onların bir tebessümü bile bize yeter" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA