Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Gençlerden baykuş duyarlılığı - Haberler

Gençlerden baykuş duyarlılığı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir grup genç tarafından bulunan yorgun baykuş koruma altına alındı.

24.03.2020 19:27 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:27
Gençlerden baykuş duyarlılığı
Ordu 'nun Ünye ilçesinde bir grup genç tarafından bulunan yorgun baykuş koruma altına alındı.

İlçenin Atatürk Mahallesi'nde özel bir otelde çalışan Volkan Yavanoğlu, otelin balkonunda bitkin halde baykuş buldu. Durumu Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11.Bölge Ordu Şube Müdürlüğü'ne ihbar eden Yavanoğlu, gelen ekiplere baykuşu teslim etti. Ekipler tarafından ilçede hizmet veren veteriner Ali Güngör tarafından tedavisi yapılan baykuşun yorgun düştüğü ve kanatlarında herhangi bir sorun olmadığı tespit edildi. Veteriner tarafından kontrolü yapılan baykuş belirli aralıklarla beslenmesinin ardından doğal ortamına salınacak. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler : Ünye, Ordu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Trabzonspor’un koronavirüs test sonuçları belli oldu Haberler
Trabzonspor'un koronavirüs test sonuçları belli oldu
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı Haberler
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı
Cumhurbaşkanlığı’ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi Haberler
Cumhurbaşkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi
Erdoğan’dan halka çağrı: Salgın zincirini kırmaya yardımcı olun Haberler
Erdoğan'dan halka çağrı: Salgın zincirini kırmaya yardımcı olun
Avrupa ülkesinde koronadan 4 Türk daha öldü, sayı 14’e yükseldi Haberler
Avrupa ülkesinde koronadan 4 Türk daha öldü, sayı 14'e yükseldi
İstanbul Adliyesi’ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı Haberler
Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz’a ertelendi Haberler
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi

Son Dakika Güncel Haberleri

20:00: İGA'dan İstanbul Havalimanı'nda kalan Cezayirlilerle ilgili açıklama - Haber 20:00: Ibrahimovic, Stockholm'de görüldü - Haber 20:00: Kayseri'deki yerel gazeteler dönüşümlü yayına geçti - Haber 19:59: Tıra çarpan otomobil sürücüsü öldü - Haber 19:58: Başkentte koronavirüs tedbirleri kapsamında parklarda ücretsiz internet hizmeti durduruldu - Haber 19:35: Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı - Haber 19:32: Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi - Haber 19:22: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun - Haber 19:06: İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu - Haber 19:01: Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi - Haber 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading