Gençlerden Bir Galibiyet Daha

Ankara
U-18 Genç
Erkekler Basketbol Ligi 1. Küme'de mücadele eden Mamak Belediyesi
Genç Basketbol Takımı, Söğüt
Sen Seramik Basketbol Takımı'nı 96-69 mağlup etti. Altındağ
Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçta rakibine 27 sayı fark atan yeşil-beyazlılar şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.
Geçen yıl gösterilen başarılı performansın bu yıl da devam ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül
, "Alınan başarılı sonuçlarla bu yılda kupaya uzanan takım olacağımıza inancım tam. Gençlerimizde bu inancımızı aldığı galibiyetlerle perçinlemeye devam ediyor. Kendilerini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ANKARA
Genç,Mamak,Ankara
07 Aralık 2018 Cuma 10:16