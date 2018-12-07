07 Aralık 2018, 10:16
»»

Gençlerden Bir Galibiyet Daha

Gençlerden Bir Galibiyet Daha

Ankara U-18 Genç Erkekler Basketbol Ligi 1. Küme’de mücadele eden Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, Söğüt Sen Seramik Basketbol Takımı’nı 96-69 mağlup etti.

Ankara U-18 Genç Erkekler Basketbol Ligi 1. Küme'de mücadele eden Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, Söğüt Sen Seramik Basketbol Takımı'nı 96-69 mağlup etti. Altındağ Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçta rakibine 27 sayı fark atan yeşil-beyazlılar şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Geçen yıl gösterilen başarılı performansın bu yıl da devam ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Alınan başarılı sonuçlarla bu yılda kupaya uzanan takım olacağımıza inancım tam. Gençlerimizde bu inancımızı aldığı galibiyetlerle perçinlemeye devam ediyor. Kendilerini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ANKARA Genç,Mamak,Ankara
07 Aralık 2018 Cuma 10:16



YORUMLAR