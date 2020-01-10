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Gençlerden İHA'ya ziyaret

Adıyaman Gençlik Merkezi gençleri İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

10.01.2020 18:23 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:28Gençlerden İHA'ya ziyaret
Gençlik Merkezi gençleri İhlas Ajansı'nı ziyaret ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Gençlik ve İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin ve beraberindeki gençlik liderleri ve gönüllü gençler İHA'yı ziyaret etti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette, gençler gazetecilik ile ilgili merak ettikleri soruları sorarak, bilgi edindi.

Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin, İhlas Haber Ajansı'nın Adıyaman bürosunda görevli gazeteciler görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını, kamu menfaatini gözettiklerini dile getirdi. - ADIYAMAN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, İhlas Haber Ajansı, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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