Gençlerden İhtiyaç Sahibi Ailelere Şefkat Eli

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:55



05 Aralık 2018 Çarşamba 10:55

Kahramanmaraş'ta bir grup genç tarafından oluşturulan 'Şefkat Elleri' adlı topluluk, kentteki ihtiyaç sahibi bir aileye çeşitli yardımlarda bulundu.'Şefkat Elçileri' isimli topluluk, Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi aileye soba ve halı yardımında bulundu. Ailenin çocuklarına çeşitli giyim eşyalarından oluşan malzemelerde veren gençler, ailenin sevincine ortak oldu.İhtiyaç olunan yer ve kişilere yardım etmede aracı olmaya devam edeceklerini söyleyen grubun başkanı Ahmet Bilgiç, "Tespit ettiğimiz ve kütüphanesi bulunmayan Çardak İlkokulu ve ortaokulu için ellerinden geleni yaptılar. Kesinlikle hiç kimseden maddi bir destek almadık ve almayacağız. Tamamen kendi imkan ve çevremizden ihtiyaçlarımızı topladık. 'Şefkat Elçileri Topluluğu' üyeleriyle okulda gerek boyama olsun, gerek diğer ihtiyaçlar olsun hepsi için canla başla mücadele ettik ve çok kısa sürede kütüphaneyi ve sessiz kitap okuma odasını açtık. İmkanlarımızı seferber edebilecek insanlarız, tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi okul, aile, kurumlara gücümüzün yettiğince yardımda bulunmaya devam edeceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ