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Gençlerden, jandarmaya moral ziyareti

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi, Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına moral ziyareti gerçekleştirdi.

04.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 04.03.2020 08:47Gençlerden, jandarmaya moral ziyareti
DÜZCE (İHA) – Gençlik Merkezi, Düzce İl Alay Komutanlığına moral ziyareti gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta de meydana gelen hain saldırı sonrasında 33 askerimiz şehit oldu. Düzce'de askere moral vermek isteyen Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri ise Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Gençlik ve İl Müdürü İsa Yazıcı'nın da katılım sağladığı ziyarette askerlere moral verdi. Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya'yı da ziyaret eden gençler karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. - DÜZCE

Düzce Gençlik Merkezi, Jandarma, İdlib, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

4.03.2020 09:24:28