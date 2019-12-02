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Gençlerden köy çocuklarına şefkat eli

Kahramanmaraş'ta bir grup genç kırsal kesimlerde eğitim gören çocuklara kışlık giysi yardımında bulundu.

02.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:00Gençlerden köy çocuklarına şefkat eli
'ta bir grup genç kırsal kesimlerde eğitim gören çocuklara kışlık giysi yardımında bulundu.

Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için çalışmalar yapan Gönüller Bir Olsun Topluluğu üyesi gençler, ilçesi Cemal Obası İlköğretim Okulu'na gitti. Gençler, hayırseverlerin destekleriyle elde ettikleri mont, bot ve kırtasiye ürünlerini okuldaki 43 öğrenciye dağıttı.

Kış günlerinde öğrencilerin üşümemesi için öğrencilere yardım etmek istediklerini ve kendilerinin de aracı olduklarını söyleyen Fazilet Çomruk, "Amacımız kış günlerinde üşüyen çocuklara el uzatarak sıcacık kalbimizle hem üşüyen ellerini hem de gönüllerini ısıtmak. Biz, bu tür projelerle bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilere bir nebzede olsa destek olmak için bu tür çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Çağlayancerit, Kahramanmaraş, Kale, Güncel

Kaynak: İHA

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