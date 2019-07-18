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Gençlerden örnek davranış

Manyas ilçesinin kırsal Hamamlı Mahallesi gençleri mahallelerinde bulunan tarihi okulu ve çevresini temizlediler.

18.07.2019 16:18 Gençlerden örnek davranış
Manyas ilçesinin kırsal Hamamlı Mahallesi gençleri mahallelerinde bulunan tarihi okulu ve çevresini temizlediler.

Mimari yapısı ile birçok kişinin dikkatini çeken tarihi ilkokul 1937 yılında eğitim, öğretime açıldığında ilçede eğitime açılan bir-kaç okuldan biriydi. Öğrenci yetersizliğinden dolayı geçtiğimiz yıllar da eğitim-öğretime kapanan okul binası, geçtiğimiz yıllar da o okulun eski öğrencilerinden olan emekli öğretmen Mustafa Hasırcı'nın öncülüğünde kurulan bir dernek ve aynı okuldan mezun iyilikseverlerin katkılarıyla boyandı ve çatısı onarıldı.

Mahalle muhtarı İsmail Omay, "Biz de kaybolmaya yüz tutmuş imece geleneğini canlı tutarak mahallemiz gençleriyle birlikte okulumuzun dış ve bahçe temizliğini yaptık. Bu okulda annelerimiz, babalarımız eğitim görmüşler, bu eğitim yuvası şu anda her ne kadar eğitim vermese de bir tarihi geçmişi var, binamıza sahip çıkmak durumundayız, biz de öyle yaptık" dedi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Manyas, Güncel

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