Gençlerden Örnek Sosyal Sorumluluk Projesi

09 Aralık 2018 Pazar 13:05



09 Aralık 2018 Pazar 13:05

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, "Bir Tatlı Huzur" etkinliğini Hendek Melek Nişancı Huzurevi'nde gerçekleştirdi. Bir tatlı huzur diyen üniversiteli gençler, huzur evi sakinlerini gençlik yıllarına götürdüler.Türkiye'nin birçok yerinden üniversitede okumak için Sapanca'yı tercih eden gençler birbiri ardına sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Üniversiteli gençlerin Hendek Melek Nişancı Huzur Evi'nde gerçekleştirdikleri ziyaret gönülleri fethetti. Bir tatlı huzur diyerek uzun süre hazırlık yapan gençler; 60'lı ve 70'li yılları huzur evi sakinlerine yaşattılar. Özel kostümler diktiren gençler geçmiş dönemlere damga vuran şarkı ve türkülerden oluşan repertuarlarıyla huzur evi sakinlerini gençlik yıllarına götürdüler.Sosyal sorumluluk projesi olan etkinliğin ilk bölümü sabah kahvaltısı ile başladı. Hendek Bayraktepe Tesisinde düzenlenen kahvaltıya; Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kavakçı, Sapanca Meslek Yüksekokulu proje ekibi ve huzurevi sakinleri katıldı. Kahvaltıda konuşan Hendek Belediye Başkanı Püsküllü, "Kişi kendisine nasıl davranmasını istiyorsa veya nasıl davranıyorsa ileriki yaşlarında da aynı şekilde kendisine davranılacak. Bunu unutmamak lazım. Gençlerimiz bizden bir istekte bulundular ve siz değerli büyükleri ile birlikte vakit geçirmek istediklerini belirttiler, biz de böyle güzel bir kahvaltı programı düzenledik. Ben hem kendi adıma ve sizin adınıza onlara teşekkür ediyorum" dedi.Duygusal anlar yaşandıEtkinliğin ikinci bölümünde ise Sapanca MYO Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri huzurevi sakinlerine nostaljik dakikalar yaşattı. Dekor, kostüm ve şarkılarla 60'lı ve 70'li yılları canlandıran öğrenciler; kimi zaman neşeli, kimi zaman ise duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Bir huzurevi sakini ise kendi yazıp okuduğu şiirlerle ve söylediği şarkılarla etkinliğe renk kattı. Gün boyu süren etkinlikte huzurevi sakinleri ve öğrenciler şarkılar söyleyip oyunlar oynadı, dans etti. Proje ekibi leblebi ve kurabiye ikramıyla, güne özel hazırlanan şişeli kolonya ve kendi tasarımları olan anahtarlıkları huzurevi sakinlerine hediye ederek gün boyu büyükleriyle tek tek ilgilendi.Takdir topladıÜniversiteli gençlerin titizlikle hazırlandığı sosyal sorumluluk projesi büyük beğeni topladı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla gençlere tebrik mesajları yağdı. Engelliler, çocuklar ve sokak hayvanları gibi birçok konuda sosyal sorumluluk projelerinde görev alan gençlerin Hendek Melek Nişancı Huzur Evi'ndeki muhteşem organizasyonu da büyük takdir topladı. Etkinlik sonunda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürü Musa Zor, Müdür Yardımcısı Ahmet Hamarat, Araştırmacı Hilmi Kızılcık ve Huzurevi Müdürü Nurdan Avcı, Sapanca MYO Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Servet Sezgin, Öğr. Gör. Zuhal Erol ve öğrencileri tebrik ederek, bu etkinliklerin sürdürülebilir olmasını diledi. - SAKARYA