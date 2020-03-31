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Gençlerden sağlıkçılara siperlikli maske

Gençlik ve Spor Bakanlığının organize ettiği "sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimine" destek veren Afyonkarahisar'daki Gençlik Merkezleri, ürettikleri maskeleri sağlıkçılara teslim ettiler.

31.03.2020 18:09 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:09
Gençlerden sağlıkçılara siperlikli maske
Gençlik ve Spor Bakanlığının organize ettiği "sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimine" destek veren Afyonkarahisar'daki Gençlik Merkezleri, ürettikleri maskeleri sağlıkçılara teslim ettiler.

Bu kapsamda Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz'ı ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, maske üretiminin kendileri için bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu dile getirerek "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, bütün gençlik merkezlerinde maske yapılması ve hastanelerdeki sağlık çalışanlarımıza hediye edilmesi yönünde bize talimat verdi. Biz de Afyonkarahisar'da hemen bunu icraata döktük. Malumdur ki ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Elini taşın altına koyanların başında da sağlıkçılarımız geliyor. Samimiyetle söylemek istiyorum ki onlarla gurur duyuyoruz. Mesai kavramı olmadan, kendi sağlıklarını önemsemeden bizler için koşturuyorlar. Bizler de gençlerimizle birlikte, bu zor günlerde sağlıkçılarımıza destek olmak amacıyla bu maskeleri yaparak hem onlara hem de ülkemize faydalı olmaya çalışıyoruz" dedi.

300 adet teslim edildi

Gençlik Merkezlerinde üretilmeye devam edilen siperlikli maskelerden 300 adedi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Dereci tarafından Sağlık Müdürü Korkmaz'a teslim edilerek sağlık personeline dağıtılmaya başlandı. Maskelerin teslimi için yapılan ziyarette Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Şube Müdürü Ali Çizmeci ve Gençlik Merkezi Müdürleri Ahmet Ertürk ile Ahmet Ali Akköse de hazır bulundular. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Serhat Korkmaz, Afyon, Güncel
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