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Gençlerden takdir edilecek davranış

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin pilot ilçe seçilmesi ile gündeme gelen Sıfır Atık Projesinde gençler, yaptıkları davranış ile takdir topladı.

15.10.2019 08:12Gençlerden takdir edilecek davranış
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin pilot ilçe seçilmesi ile gündeme gelen Sıfır Atık Projesinde gençler, yaptıkları davranış ile takdir topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kızılcahamam'ı pilot ilçe olarak belirlediği Sıfır Atık Projesine destek amacıyla sokaklarda buldukları geri dönüşüm atıklarını toplayan gençler Ömer Demirbaş, Burak Demirbaş, Furkan Bozkurt ve Yılmaz Kaan Küçüközdemir yaptıkları davranış ile örnek oldular.

Vatandaşlara ve arkadaşlarına örnek olması açısından bir duyarlılık örneği göstererek geri dönüşüm atığı toplayan gençler, topladıkları geri dönüşebilen atıkları Kızılcahamam'ın çeşitli yerlerinde bulunan sıfır atık kumbaralarına ayrı ayrı atarak, bu konuda tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet ettiler. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam, Ankara, Pilot, Güncel

Kaynak: İHA

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