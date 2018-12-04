Gençlerden Üretmek İçin Ortak Ses

04 Aralık 2018 Salı 13:06



04 Aralık 2018 Salı 13:06

Konya'da, 29 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında 81 ilden gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen Genç Çiftçi Zirvesi tamamlandı.Proje Koordinatörü Ahmet Katıksız yaptığı açıklamada, farklılıklarıyla bir araya gelen gençlerin ortak bir hikaye oluşturarak yaşadıkları şehirlere geri dönerken arkalarında bir bildiri bıraktıklarını söyledi. 5 gün boyunca tarımsal üretimi farklı yaş aralıklarından, farklı meslek gruplarından gençlerle birlikte ele aldıklarına değinen Proje Koordinatörü Katıksız, "Amacımız ülkemiz tarımsal üretimine gençliğin bakış açısını ortaya koymaktı ve bunu da gençlerle birlikte gerçekleştirdik. Bir sonuç bildirgesi ortaya çıktı. Sonuç bildirgemizi aynı zamanda internet ortamında da imzaya açarak bir araya gelemediğimiz gençler ne düşünüyorlar diye bir kampanya başlattık, ilk günden 500 kişi imzaladı. Bu da toplumun ve özelinde gençlerin ortak sorunlarını dile getirdiğimizin bizim için en büyük göstergesi oldu" dedi."Üzerimize düşen görevleri yerine getirmek konusunda kararlıyız"Sonuç bildirgesinde şu görüşlere yer verildi; "Bizler 81 ilden bir araya gelen gençler olarak biliyoruz ki, ülkemizin tarımsal üretimini güçlendirmek ve kalkınmasını sağlamak biz gençlerin elinde. Üzerimize yüklenen sorumlukların farkında bir şekilde geleceğin müreffeh Türkiye'sine ulaşmak adına çalışmak ve yenilikçi yaklaşımlar ile üretim süreci içerisine dahil olmak adına bundan sonraki süreçte de üzerimize düşen görevleri yerine getirmek konusunda kararlıyız. Ama bizler biliyoruz ki, ülkemizin kalkınma sürecine katkı sunabilmemiz için kurum ve kuruluşların gençlik dostu bir yaklaşım ile yapılandırılması ve yeni destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerekiyor. Bizler gelecek kaygısı yaşayan gençler olarak sadece devletten bekleyen anlayışın yerini üretim temelli girişimci anlayışın alması adına kararlı bir şekilde sorumluluklarımızı yerine getirmeye ve toplumsal bir algı yönetimi ile bizim dışımızdaki gençleri de sürecin içerisine dahil etmeye kararlıyız. İnanıyoruz ki, yarının Türkiye'si bugünün gençlerinin inançlı mücadelesi ile inşa edilecek ve bunu sağlayacak olanda biz ve bizim dışımızdaki gençlerin ortak mücadelesidir. Unutmayalım ki, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile rekabet etmemizin yolu üretimden geçiyor. Bizler üretmek konusunda kararlıyız. Fakat biliyoruz ki, önümüzdeki engeller kaldırılmadığı ve desteklenmediğimiz vakit kaybeden hepimiz olacağız. İnandıklarımız ve ortaya koyduğumuz somut öneriler doğrultusunda çiftçilik mesleğinin hak ettiği değeri görmesi ve toplum içerisinde saygın bir meslek olarak tercih edilmesi için gençliğin ortak sesi ile 'üretmek için toprağa dokunmaya' diyoruz." - KONYA